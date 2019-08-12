Москва, 12 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В составе бригад управления министерства обороны России появились роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, сообщают 12 августа Известия со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

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По данным издания, новые среда связи способны выдерживать температуру от — 20 до +50 градусов, они обладают влагостойкостью и защищены устройством шифрования.

В настоящее время новые подразделения, способные быстро создать локальные сети сотовой связи, сформированы в Новосибирске и Хабаровске.

Отмечается, что в данные подразделения входят десять автомобилей повышенной проходимости с аппаратурой, способной наладить устойчивую связь в радиусе до 30−40 км от передвижной вышки. Устройства обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одно из подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа получило первый новейший комплекс РЭБ «Палантин», который предназначен для ведения радиоэлектронной разведки, а также подавления существующих и перспективных многофункциональных систем связи противника, основанной на современной программно-определяемой платформе (SDR), глушения сотовой и транкинговой связи.

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