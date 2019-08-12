Если Зеленский не уволит Супрун, это ударит по его рейтингу — эксперт
Киев, 12 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Если президент Украины Владимир Зеленский не уволит и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, это ударит по его рейтингу. Об этом заявил политический эксперт Кирилл Молчанов 11 августа в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что в новом украинском правительстве не будет «исполняющих обязанности», а будут полноценные министры.
Политолог добавил, что помимо Супрун Зеленскому следует убрать главу НАК «Нафтогаз» Коболева.
Он подчеркнул, что если Коболев займёт кресло главы правительства, это будет означать полную денонсацию того кредита доверия, который Зеленский получил на президентских выборах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее будущий глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что Коболева является одним из четырёх претендентов на пост главы правительства Украины.
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