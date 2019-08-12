Киев, 12 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Если президент Украины Владимир Зеленский не уволит и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, это ударит по его рейтингу. Об этом заявил политический эксперт Кирилл Молчанов 11 августа в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он отметил, что в новом украинском правительстве не будет «исполняющих обязанности», а будут полноценные министры.

«Что касается кандидатуры Супрун, у меня есть большие сомнения. Её медреформой недовольно большинство украинцев… сама фамилия Супрун стала именем нарицательным, поскольку те шаги, которые она предприняла, привели к сворачиванию тех базовых вещей, которые предусмотрены согласно конституции… Это будет исключительно на плечах Владимира Зеленского, поскольку, если он её оставит, это будет бить по его рейтингу, поскольку она — фигура противоречивая, если не сказать токсичная», — рассказал эксперт.

Политолог добавил, что помимо Супрун Зеленскому следует убрать главу НАК «Нафтогаз» Коболева.

«Если и его оставят, это также будет бить по репутации и рейтингу самого Зеленского», — считает Молчанов.

Он подчеркнул, что если Коболев займёт кресло главы правительства, это будет означать полную денонсацию того кредита доверия, который Зеленский получил на президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее будущий глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что Коболева является одним из четырёх претендентов на пост главы правительства Украины.

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