Самара, 12 августа, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Мальчик-инвалид Данил Хачатуров вышел в финал детского «Евровидения» со своей авторской песней. Об этом 12 августа сообщает CityTraffic.

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«Значимое то, что его приняли на равных среди обычных детей и приняли его песню среди профессионально написанных», — сообщила его мама Елена Хачатурова.

Жители Самары, которые переживают за мальчика-инвалида, обратились к губернатору Самарской области с просьбой поддержать талант.

Напомним, что Данилу Хачатурову в три года врачи поставили страшный диагноз. Мальчику пришлось перенести четыре операции и 17 процедур химиотерапии. После продолжительной болезни ребенок потерял зрение. Сейчас он живет и учится в интернате для незрячих детей, посещает музыкальную школы, пишет стихи и музыку.

Напомним также, что финал конкурса «Детское Евровидиние» пройдет 24 ноября в польском городе Гливице.