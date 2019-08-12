Москва, 12 августа, 2019, 08:05 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы построят реконструируют около 476 км автомобильных дорог. Это планируется сделать к 2024 году, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

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После присоединения к Москве в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построено более 190 км дорог. В настоящее время строится более 126 км автодорог, в разработке — 160 км.

Количество автобусных маршрутов за семь лет увеличилось с 95 до 158. До конца 2019 года планируется запустить еще девять маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в ближайшие три года планируется построить пять станций метро и 130 километров дорог.

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