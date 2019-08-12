Багдад, 12 августа, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В иракской провинции Ниневия погибли двое американских военнослужащих, об этом 11 августа сообщает Kurdistan.ru.

Американские войска в Ираке

Подробности инцидента не сообщаются, известно лишь то, что военные погибли во время спецоперации, осуществляемой иракскими военными против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о победе над террористами, отдельные спящие ячейки продолжают функционировать.

Наибольшую опасность представляют боевики в труднодоступных регионах страны, а также на спорных между Багдадом и Эрбилем территориях.