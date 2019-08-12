В Москве изменился режим работы 34 светофоров
Москва, 12 августа, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В Москве дорожные службы для удобства и пешеходов, и пассажирвов городского транспорта, и автомобилистов перенастроили режим работы светофоров на 34 пешеходных переходах, сообщается на портале мэра столицы.
Светофор
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Так, на 17 зебрах увеличена продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, еще на 17 — снижено время ожидания зеленого света.
Корректировка работы светофоры произошла на Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новослободской улице и др.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года в Москве режим работы светофоров был изменен более чем на 1000 пешеходных переходов.
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