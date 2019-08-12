Москва, 12 августа, 2019, 07:32 — ИА Регнум. С начала 2019 года карту москвича получили более 27,5 тыс. жителей Москвы. Всего картой москвича владеют около 5 млн жителей столицы, сообщается на портале мэра столицы.

Soccard.ru Социальная карта москвича

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Около 7500 партнеров присоединились к программе для держателей карты москвича. Они предоставляют москвичам скидки лекарства и товары.

Так скидки по карте москвича можно получить в 1300 аптеках, 1000 продовольственных магазинах и 200 магазинах детских товаров. Средний размер скидки составляет 3−5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве разработали новый дизайн социальной карты москвича. На соцкарте изображена вечерняя панорама столицы с видом на Москву-реку, храм Христа Спасителя и Кремль.

Подробнее: В Москве разработан новый дизайн социальной карты