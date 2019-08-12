Екатеринбург, 12 августа, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В Свердловской области жители деревни Шайдурово обнаружили в лесу свалку на которой помимо мебели и вещей были выброшены документы из полиции, в том числе различные справки, постановления и уголовные дела. Информацию об этом опубликовал ряд СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Новости Свердловской области

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полиция проверяет правдивость размещённых в интернете сведений о неутилизированных документах.

Напомним, что в конце 2018 года в Свердловской области в пункте приёма макулатуры в городе Серове были обнаружены медицинские карты с персональными сведениями о гражданах. Была проведена проверка, по итогам которой руководители медицинского учреждения, из которого произошла «утечка», были оштрафованы.