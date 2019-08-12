Москва, 12 августа, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Самым бюджетным вариантом машины для российского покупателя является модель Lada Granta (524 тыс. рублей). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Valera N. Trubin Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа

Также это авто стало самой покупаемой моделью по итогам первых семи месяцев 2019 года. За этот период в России было реализовано 74 634 единицы Lada Granta.

Вторую строчку рейтинга занимает седан Datsun on-DO. Его средняя стоимость равна 562 тыс. рублей. При этом объём продаж седана составляет 10 924 единицы. Тройку лидеров замыкает Lada 4×4. Цена внедорожника — 564 тыс. рублей (объём продаж — 17 598 единиц).

Четвертое и пятое места занимают соответственно хэтчбек Datsun mi-DO (618 тыс. рублей) и хэтчбек Renault Sandero (691 тыс. рублей).

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2019 года самым продаваемым европейским автомобилем в России стал Volkswagen Polo.

Читайте также: Названа самая продаваемая европейская модель авто в России