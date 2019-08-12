Монреаль, Канада, 12 августа, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю в финале турнира серии «Мастерс» в Монреале. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 3:6, 0:6.

Теннис

Медведев пять раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Надаля одна ошибка на подаче и 4 из 8 брейков.

Напомним, ранее Медведев дошёл до финала турнира в Вашингтоне, в котором уступил австралийцу Нику Кирьосу.

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