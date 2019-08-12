Тбилиси, 12 августа, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины приняли участие в военных учениях Agile Spirit 2019 («Проворный дух») на территории Грузии, сообщили в пресс-службе украинского министерства обороны.

Mod.gov.ge На учениях Agile Spirit 2019. Грузия

В оборонном ведомстве отметили, что в маневрах приняли участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и их партнеров. Учения прошли одновременно на трех военных базах, в которых приняли участие объединённые силы международных подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения Agile Spirit 2019 прошли в Грузии на трех полигонах в Сенаки, Вазиани и Орфоло с 27 июля по 9 августа. Подобные маневры проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года.

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