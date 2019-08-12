Казань, 12 августа, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Делегация Татарии, которую возглавляет Рустам Минниханов, прибывший в Туркмению для участия в Первом Каспийском экономическом форуме, проведёт ряд деловых встреч, посетит морской порт Туркменбаши, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов и Полимерный завод в городе Киянлы. Ожидается также подписание соглашений, подробности которых пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото: Марсель Бадыкшин, предоставлено пресс-службой главы республики Встреча Рустама Минниханова

В состав делегации, помимо главы региона, вошли министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, глава комитета РТ по туризму Сергей Иванов, гендиректор «КамАза» Сергей Когогин, глава «Татнефти» Наиль Маганов, а также представители десятка крупных республиканских компаний. Ожидается также, что в рамках форума на выставке инновационных технологий будет представлен экономический потенциал республики.

Ранее официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова на брифинге сообщила, что «запланирован ряд встреч с участниками из других государств» и «предполагается подписание соглашений», по которым ещё до визита шла согласительная процедура. Подробнее о том, с кем именно будут заключены соглашения и их форму, Галимова не уточняла.

Рустам Минниханов примет участие в международной конференции «Каспийское море: выгоды укрепления международного экономического сотрудничества», которая пройдёт 12 августа.

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Напомним, за январь-декабрь 2018 года торговый оборот региона с Туркменией составил почти 24 млн долларов — на экспорт пришлось 10,2 млн, импорт — 13,7 млн. В конце июня 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова посетил Казань, где принял участие в праздновании Сабантуя. Тогда же была достигнута договорённость о расширении сотрудничества и наращивании торгового оборота. Бердымухамедов проявил интерес к закупке грузовых автомобилей марки «КамАз».

Помимо торговых отношений стороны связывают и культурные связи. В Татарии проживают около 1 тыс. туркмен, а в вузах обучаются почти 3 тыс. студентов из дружественной страны. В Туркмении живут свыше 15 тыс. татар.