Екатеринбург, 12 августа, 2019, 06:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина велосипедист сбил пятилетнего ребёнка на пешеходном тротуаре. Инцидент произошёл вечером 11 августа.

Olgierd Rudak Велосипед

Как сообщил изданию «Е1» отец пострадавшего ребёнка, они прогуливались семьёй по тротуару, а ребёнок ехал на самокате, в тот момент, когда его сбил велосипедист. По мнению отца, это произошло потому, что мужчина ехал слишком быстро и не мог остановиться.

В результате ребёнок был госпитализирован, так как получил перелом ноги со смещением. Ему сделали операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в автобусе городского общественного транспорта пострадала девятилетняя девочка. Во время движения транспорта она упала и получила травму позвоночника: компрессионный перелом. По факту получения ребёнком травмы полиция проводит проверку.