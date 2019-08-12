Иркутск, 12 августа, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области остаётся напряжённой. По данным сайта регионального правительства, на утро 12 августа действующими остаются 57 пожаров на площади 107 323 га, в том числе 97 890 га, покрытых лесом.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Правительство Иркутской области «В обслуживаемой зоне действует 20 очагов общей площадью 17 840 га, остальные 37 возгораний находятся в зоне контроля».

На практике это означает, что тушить собираются лишь десятую часть горящего леса, остальные десятки тысяч гектаров так и продолжат полыхать из-за экономической нецелесообразности тушения данных пожаров.

На этом фоне совсем уж скромными предоставляются усилия по потушенными возгораниям. Всего за прошедшие сутки, 11 августа, на землях лесного фонда Иркутской области было ликвидировано 11 пожаров на площади 2445 га, в том числе 1739 га, покрытых лесом. Тушением лесных пожаров занимались 385 парашютистов-десантников, 404 специалиста лесной охраны, 611 мобилизованных граждан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. По состоянию на 11 августа в Красноярском крае горело 1,2 млн га, в Иркутской области — 750 тыс га. Это почти на 300 тысяч га больше, чем 9 августа. Причём 97% горящего сейчас леса находятся в так называемой зоне контроля. Его не тушат.