«Все поллстеры провалились» — президент Аргентины о результате выборов
Буэнос-Айрес, 12 августа, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри признал, что результат предварительных выборов стал для него «неожиданным», 12 августа передает агентство Reuters.
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Маурисио Макри
«Никто не ожидал. Ни у кого не было этих цифр. Все поллстеры провалились», — заявил Макри.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Аргентине прошло предварительное голосование президентских выборов, по результатам которого уверенно лидирует левый кандидат Альберто Фернандес.
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