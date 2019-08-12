Буэнос-Айрес, 12 августа, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри признал, что результат предварительных выборов стал для него «неожиданным», 12 августа передает агентство Reuters.

En.kremlin.ru Маурисио Макри

«Никто не ожидал. Ни у кого не было этих цифр. Все поллстеры провалились» , — заявил Макри.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Аргентине прошло предварительное голосование президентских выборов, по результатам которого уверенно лидирует левый кандидат Альберто Фернандес.

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