Буэнос-Айрес, 12 августа, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри признал разгромное поражение его коалиции на предварительных президентских выборах, 12 августа передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Маурисио Макри

«Признание того, что мы провели плохие выборы, заставляет нас, начиная с завтрашнего дня, удвоить наши усилия, чтобы в октябре мы получили поддержку» , — заявил Макри.

После обработки 58,6% бюллетеней Макри проигрывает левому кандидату Альберто Фернандесу более 14% голосов избирателей. «Окончательные» выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.

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