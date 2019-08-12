Магадан, 12 августа, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Колымы завершили расследование уголовного дела по незаконному хранению и перевозке драгметаллов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rob Lavinsky iRocks.com Золото

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Сотрудник ФСБ изъяли из незаконного оборота более 1 кг промышленного самородного золота, стоимость которого превышает 2 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Колымы для дальнейшей процессуальной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии изъяли у 47-летнего жителя Ингушетии россыпь золота на 15 млн рублей.