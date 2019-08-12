Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 12 августа, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Более тысячи человек эвакуированы на острове Гран-Канария из-за сильных пожаров, пишет La Razón.

Пожар

Напомним, пожары вспыхнули 10 августа. Сначала власти смогли остановить горение, но затем ветер сменил направление и пожар начал распространяться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Канарах началась эвакуация, с места ЧП было вывезено более четырёх сотен людей. По некоторым данным, пожар спровоцировал местный житель.