Якутск, 12 августа, 2019, 05:08 — ИА Регнум. По данным МЧС республики в Якутии 12 августа ведутся работы по тушению 18 лесных пожаров: из них действующих — 13, локализовано 5 пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

74.mchs.gov.ru Тушение пожара

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В Сунтарском улусе действует 6 пожаров, в Нюрбинском улусе — 4, в Олекминском районе — 2, в Верхоянском улусе — 2, в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Мирнинском районах — по одному пожару.

Ликвидировано 2 пожара в Нюрбинском и Усть-Алданском улусах.

К тушению пожаров привлечено 591 человек и 38 единиц техники. На труднодоступных и удалённых землях 126 зарегистрированных термоточек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии действует региональный режим чрезвычайной ситуации. Власти республики, службы лесоохраны, подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности. Задымленность сохраняется в нескольких районах.