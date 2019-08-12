Тегеран, 12 августа, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Реформы с целью свести бюджетную зависимость Ирана от нефти к нулю начинают иранские власти, сообщает Mehr.

dragonoil.com Нефтяная платформа в Каспийском море

По словам Мохаммада Бакера Нобахта, главы иранской Организации бюджетного планирования, к этому вынуждают американские санкции. Иранские власти разрабатывают новый законопроект по бюджету на следующий год — с марта 2020 по март 2021 г.

В этом году поступления от нефти составили почти треть. Но из-за американских санкций не удалось продать столько нефти, сколько планировалось — только 800 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, в 2018 г. ежесуточный объём экспорта нефти Ираном составил 2,6 млн баррелей.

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