Пекин, 12 августа, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Журнал «Восточное обозрение» принадлежащий китайскому агентству Синьхуа и фабрика мысли Институт Ляован совместно работают над созданием списка самых счастливых городов Китая 2019, которые будет опубликован в ноябре текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский флаг

В настоящее время кандидатами на звание самых счастливых городов числятся 200 городов по всему Китаю уровня округов и выше, включая Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Нанкин и Чэнду, являющиеся столицами провинций или городами центрального подчинения. Кроме того, еще 100 городов уровня уездов и округов присутствует в списке.

Кандидаты отбирались на основе списков самых счастливых городов предыдущих лет, а также среди городов с мощными общими показателями. Отбор самых счастливых городов Китая осуществляется уже 12 лет подряд с участием более 900 млн человек.