Ирапуато, Мексика, 12 августа, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Двое несовершеннолетних погибли в городе Ирапуато (штат Гуанахуато, Мексика), пишет La Jornada.

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Дети погибли в результате вооруженного нападения на бильярдную. Всего от полученных травм умерли восемь человек, три человека ранены.

Кто устроил бойню, не сообщается. Известно, что пока злоумышленники на свободе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Уруапан (штат Мичоакан, Мексика) найдены двадцать трупов, подвешенных на конструкциях моста.