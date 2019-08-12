Банк Goldman Sachs ухудшил прогноз экономики США
Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Инвестиционный банк Goldman Sachs изменил прогноз роста экономики США в сторону снижения из-за торговой войны с Китаем, 11 августа передает агентство Reuters.
Флаг США
«Мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на рост», — говорится в сообщении аналитиков банка.
Согласно новому прогнозу, рост экономики Соединенных Штатов в четвертом квартале 2019 года составит 1,8%.
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