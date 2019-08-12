Дамаск, 12 августа, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Семь сирийских военных ранены и 23 погибли при отражении атак боевиков, сообщает Центр применения враждующих сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

«При отражении атак погибло 23 и ранено семь военнослужащих Сирийской арабской армии», — говорится в сообщении от 11 августа.

В отчёте сказано, что большие потери понесли и боевики. Сирийская арабская армия отбила все их атаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ от 11 августа, была предотвращена очередная воздушная атака на российскую авиабазу «Хмеймим»: уничтожены шесть беспилотников, запущенных боевиками.