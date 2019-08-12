Названы последние потери сирийских военных при атаке боевиков
Дамаск, 12 августа, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Семь сирийских военных ранены и 23 погибли при отражении атак боевиков, сообщает Центр применения враждующих сторон.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Сирии
«При отражении атак погибло 23 и ранено семь военнослужащих Сирийской арабской армии», — говорится в сообщении от 11 августа.
В отчёте сказано, что большие потери понесли и боевики. Сирийская арабская армия отбила все их атаки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ от 11 августа, была предотвращена очередная воздушная атака на российскую авиабазу «Хмеймим»: уничтожены шесть беспилотников, запущенных боевиками.