Афины , 12 августа, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Власти Греции эвакуировали тысячи жителей и туристов с островов на севере Эгейского моря из-за лесных пожаров, 11 августа передает агентство Associated Press.

Lotus R Лесной пожар. Греция

С острова Элафонисос, пожар на котором бушевал 10 и 11 августа, были эвакуированы 350 местных жителей и до 3000 туристов. Ранее сообщалось об эвакуации более 400 человек с острова Гран-Канария.

Лесными пожарам охвачен юг центральной части Греции, острова Эгейского моря, а также северо-восток провинции Фракия.

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