Москва, 12 августа, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда».

Alex Beltyukov Многоцелевой истребитель Су-57

Говоря о таких российских разработках как самолёты поколения 4++ МиГ-35 и Су-57, Суровикин уточнил:

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».

После завершения испытаний начнутся серийные закупки.

«Хочу напомнить: по результатам совещаний в Сочи верховным главнокомандующим поставлена задача перевооружить три полка на самолёты Су-57», — сказал Суровикин.

Главнокомандующий ВКС РФ отметил, что одним из преимуществ МиГ-35 является экономичность: стоимость лётного часа приблизительно в полтора раза меньше, чем у современных самолётов «семейства Сухих».

Что касается Су-57, то большим их преимуществом является сверхманёвренность и многофункциональность. У этих машин наибольшая по сравнению с другими автоматизация процессов управления. Предусмотрен режим длительного сверхзвукового крейсерского полёта.

«По своим возможностям он превосходит самолёты 5-го поколения иностранных ВВС», — сказал Суровикин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики отмечают, что Су-57 смертельно опасен для американских истребителей пятого поколения F-22.