На Приморский край обрушился мощный тайфун «Лекима», который пришел в регион из Китая. Синоптики прогнозируют сильные ливни — 30 мм и более за 1 час. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Прогнозируется подъём уровня воды в реках. Да этого тайфун «Лекима» свирепствовал на территории Китая. Здесь в результате непогоды погибли 28 человек, ещё 20 считаются пропавшими без вести.

Manuka Тучи

02:47 12.08.2019 В связи с приходом в Приморье супертайфуна «Лекима» на всей территории края объявлено штормовое предупреждение. Тайфун принёс сильные ливни — до 30 мм осадков в час. В крае ожидается выход рек из берегов и подтопления низменных районов. Об этом: В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

04:48 12.08.2019 Супертайфун «Лекима» пришёл в Приморье из Китая на смену тропическому шторму Francisco, который бушевал в регионе 8 августа.

05:01 12.08.2019 К Приморью идёт ещё один супертайфун, получивший название «Крос», влияние которого, как ожидается, будет соизмеримо с разрушениями, которые принёс тайфун «Лайонрок» в 2016 году. Ожидается, что он достигнет границ Приморья 16 августа. Новый тайфун принесёт огромное количество осадков — до 300 мм за 12 часов и менее при ветре 35 м/с. Читайте подробнее:На Приморье надвигается ещё один тайфун, сильнейший за это лето

05:15 12.08.2019 Тайфун «Лекима» принёс в Приморье полумесячную норму осадков. Наибольшее количество осадков выпало в Лесозаводске — до 67 мм, в среднем в центральных и западных районах Приморья выпало до 50 мм осадков. Синоптики прогнозируют затопление пониженных мест в целом ряде паводкоопасных районов края. Читайте также: Тайфун «Лекима» принёс в Приморье полумесячную норму осадков

07:24 12.08.2019 В Пожарском районе Приморья тайфун «Лекима» привёл к подтоплению двух населённых пунктов. Жители сёл Губерово и Новостройка выкладывают в социальные сети фото и видео, как вода топит их дома. Подробности в материале: Тайфун «Лекима» в Приморье топит два населённых пункта

08:10 12.08.2019 В Дальнереченском районе Приморья железнодорожники восстановили участок пути, размытый поднявшейся водой. Ранее тайфун «Лекима» принёс в эти места полумесячную норму осадков, создав угрозу подтопления пониженных мест. Читайте также: В Приморье восстановлено движение поездов на разрушенном участке

10:31 12.08.2019 Гигантские пробки образовались на трассе Хабаровск — Владивосток из-за обильных ливней. Читайте также: Пробки образовались на трассе Хабаровск — Владивосток из-за сильных дождей

10:36 12.08.2019 В Приморье ввиду сильных осадков и неблагоприятного прогноза на ближайшие дни, в Дальнереченский и Красноармейские районы направлено усиление — отряд спасателей численностью 20 человек на четырёх машинах, имеющих при себе четыре лодки. Об этом: В Приморье из-за сильных ливней усиливается группировка МЧС