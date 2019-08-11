Мекка, Саудовская Аравия, 12 августа, 2019, 02:11 — ИА Регнум. «Президент Йемена» Абд Раббо Мансур Хади встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом аль-Саудом в Мекке, 12 августа передает агентство Reuters.

U.S. Department of State Абд Раббо Мансур Хади

Согласно официальному заявлению по итогам встречи, Хади и принц Салман «обсудили совместные усилия по достижению безопасности и стабильности» в Йемене.

Хади был свергнут йеменскими хуситами, захватившими Сану в начале 2015 года, после чего переместился в Аден. В ходе боев 10 и 11 августа 2019 года «президентский дворец» в Адене был захвачен сепаратистами Южного Йемена.

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