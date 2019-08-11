Казань, 12 августа, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Советский районный суд Казани завершил слушания уголовного дела о группе наркоторговцев, которые пытались реализовать свыше 1 тонны разовых доз наркотических средств, завезённых оптом из Китая. Сроки составили от пяти до 15 лет в зависимости от роли каждого из семерых фигурантов. Вердикт суда ещё может быть обжалован. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратурк РФ.

За колючей проволокой

В банду, созданную в столице Татарии, входило четверо россиян и трое граждан Китая. Также не установлены организаторы, которые и координировали всю работу. В отношении семерых фигурантов дела были возбуждены по статье покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой.

Поставки новых партий наркотиков из Китая обеспечивали неустановленные лица. После чего, наркотики фасовали малыми дозами и передавали для реализации по стране. Они в основном поступали в Казань, Уфу, Москву и Новосибирск. Распространялись наркотики удалённо через мессенджеры.

Незаконную деятельность банды пресекли в октябре 2015 года. Было изъято свыше 1 тонны готовых разовых доз.

Суд приговорил фигурантов к срокам от пяти до 15 лет колонии строгого режима, а трое из них должны выплатить штраф на сумму более 1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между тем в Австралии каждый год потребляется свыше 4 тонн кокаина. Так за 2017−2018 годы в этой стране было изъято свыше 30 тонн различных запрещённых веществ на 5 млрд долларов.

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