Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 01:48 — ИА Регнум. В ООН «опечалены» столкновениями между отрядами «правительственной коалиции» в йеменском Адене, которые привели к десяткам жертв, 11 августа передает агентство Reuters.

Voice of America Йемен. Последствия войны

«Печально, что во время праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам — прим. ИА REGNUM ) семьи оплакивают смерть своих близких» , — заявила представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Лиза Гранде.

По словам Гранде, управление «направило медицинские отряды, чтобы спасти раненных» в ходе нескольких дней боёв в Адене.

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