Лондон, 12 августа, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал провести мониторинг лиц, досрочно освобожденных после осуждения за насильственные и сексуальные преступления, для возможного продления наказания, 11 августа передает агентство Reuters.

llee_wu Британские полицейские

«Мы все знаем о насильниках и убийцах, выпущенных слишком рано, или людях, снова совершивших преступление, как только они были освобождены. Это заканчивается, — говорится в заявлении премьер-министра. — Мы хотим, чтобы их поймали, заперли, наказали и реабилитировали должным образом» .

Также 11 августа Джонсон объявил о создании дополнительно 10 тыс. мест в тюрьмах и 20 тыс. рабочих мест в полиции Великобритании в рамках его плана по борьбе с преступностью. План Джонсона обойдется Соединенному Королевству в £2,5 млн (около $3 млн).

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