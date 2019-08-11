Эр-Рияд, 12 августа, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Саудовская Аравия отрицает причастность к убийству Ибрагима Бадреддина аль-Хуси, брата главаря йеменских хуситов Абдель-Малека аль-Хуси, 11 августа передает агентство Reuters.

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Согласно заявлению, процитированному саудовским информагентством SPA, Ибрагим Бадреддин аль-Хуси был убит в результате «внутреннего конфликта» в группировке, контролирующей большую часть Йемена.

Сами хуситы ранее заявляли, что один из лидеров группировки был убит «руками предателей», связанных «с американо-израильской агрессией и ее приспешниками».

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