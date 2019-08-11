Сепаратисты Южного Йемена согласились на прекращение огня
Сана, 12 августа, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Сепаратисты Южного Йемена согласились на прекращение огня в Адене, 11 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Йемене
Представитель ополчения Айдарос аль-Зубайди заявил, что группировка также согласна принять участие в переговорах, инициированных Саудовской Аравией.
Сепаратисты входят в состав «правительственной коалиции» наряду с силами Саудовской Аравии, ОАЭ и отрядами йеменского «президента в изгнании» Абд Раббо Мансура Хади.
Столкновения между сепаратистами Южного Йемена и «президентской гвардией» в Йемене начались 7 августа.
В ходе боев в Адене с 10 на 11 августа сепаратисты захватили президентский дворец и несколько военных баз.
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