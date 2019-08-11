Грозный, 12 августа, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Победу со счетом 3:1 в матче пятого тура чемпионата России одержал московский ФК «Спартак» над «Ахматом» (Грозный) — хозяином матча.

Steven Depolo Гол

Счёт открыл полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 32-й минуте, который ещё через 12 минут забил второй мяч. И третий гол был за москвичами: на 70-й минуте мяч в ворота «Ахмата» отправил нападающий Андре Шюррле.

Единственный гол «Ахмата» был забит на 75-й минуте нападающим Аблаем Мбенгом.

Игра состоялась на стадионе «Ахмат Арена» 11 августа.