Таллин, 11 августа, 2019, 22:30 — ИА Регнум. В Эстонии в результате ДТП погиб 18-летний уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов, являвшийся пятикратным победителем чемпионата Финляндии по борьбе среди юношей. Об этом говорится в сообщении финского борцовского клуба Helsingin Paini Miehet на странице в соцсети Facebook.

Dmitry G Скорая помощь. Эстония

«Нет слова, чтобы описать печаль, постигшую нас, — говорится в сообщении клуба. — … Он (спортсмен) был талантлив».

Отмечается, что уроженец Чечни всего два месяца назад получил гражданство Финляндии.

Подробности ДТП не приводятся.

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