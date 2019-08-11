Москва, 11 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Sefer azeri Лолита Милявская

«Ура! Наконец-то я достигла договорённости с потрясающим режиссёром. Мы всё-таки будем снимать «Это тело не сгорело» , — написала певица.

Помимо упомянутой песни, Лолита также планирует создать клип на другую свою песню — «Папа».

Напомним, певица Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года. Получила известность в советские времена, помимо своей музыкальной карьеры принимала участия в работе на телевидении. В частности, в передаче «Лолита. Без комплексов».