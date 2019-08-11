Гатчина, Ленинградская область, 11 августа, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Гатчинской епархии Русской православной церкви оперативно отреагировали на появление в соцсетях и СМИ информации о том, что один из священников епархии — игумен Мариенбургского Покровского храма в Гатчине Фотий — травмировал ребенка во время обряда крещения.

Artem Topchiy Церковь Покрова Божией Матери в Гатчине

В ходе обряда, видеозапись которого появилась в сети в воскресенье, 11 августа, младенец получил ссадины и кровоподтеки. Мать мальчика написала заявление в полицию.

«С завтрашнего дня игумену Фотию запрещается проводить священнослужения. Запрет выносится сроком на один год. Также он выведен за штат Гатчинской епархии», — заявили 11 августа в пресс-службе Гатчинской епархии.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан от имени епархии принес извинения родителям ребенка, сообщают СМИ.

В Гатчинской епархии идет внутренняя проверка по факту инцидента. С точки зрения закона решение остается за правоохранительными органами.