Москва, 11 августа, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Московские власти назвали знаковые для города строительные проекты, которые находятся в стадии возведения. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Mos.ru Строительство метро

В сообщении говорится, что одними из крупных объектов является расширение столичного метрополитена и строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), которая будет содержать 31 станцию и может стать одной из самых длинных кольцевых линий метро — 70 километров — в мире, обогнав вторую кольцевую линию пекинского метрополитена.

К числу крупных строительных объектов власти также отнесли возведение экспериментальной школы с кванториумом на 2,5 тысяч учащихся и городского квартала с 1,5 миллионами квадратных метров жилья на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», медцентра «Новомосковский» в Коммунарке, самого крупного в Европе тематического парка «Остров мечты» в Нагатинской Пойме.

В список вошли также объекты транспортной инфраструктуры — Московские центральные диаметры и автомагистраль от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) южного дублера Кутузовского проспекта на шесть полос и общей протяженностью 28 километров и Московских центральных диаметров.