Севастополь, 11 августа, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Международное шоу мотоциклистов «Тень Вавилона» посетили свыше 50 тыс. человек, об этом 11 августа сообщается на сайте правительства Севастополя.

Sev.gov.ru Байк-шоу

Мероприятие было организовано мотоклубом «Ночные волки», его посетили президент России Владимир Путин.

Отмечается, что перед зрителями выступили популярные рок-группы «Кипелов» и «Пилот», также проводились соревнования по MMA и силовому спорту.

Напомним, байк-шоу «Тень Вавилона» проводится в Севастополе 11-й раз, впервые город приветствовал мотоциклистов, отличающихся активной гражданской позицией, в 2009 году.