Екатеринбург, 11 августа, 2019, 21:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге за время марафона «Европа — Азия» были госпитализированы шесть человек. Об этом сообщает портал Е1.ru со ссылкой на Матвея Дёмина — зав. оперативным отделом городской станции скорой помощи.

Екатеринбург.рф V международный марафон «Европа-Азия»

По словам медика, всего было 16 обращений. Из них восемь с дистанции и ещё восемь — со стадиона «Екатеринбург-Арена». В основном причинами стали обезвоживание и тепловой удар.

Как сообщало ИА REGNUM, марафон прошёл 11 августа уже в пятый раз. Самая длинная дистанция была 42,2 км. Участниками забегов стали более 7 тыс. человек.