Нижний Новгород, 11 августа, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Погибших при взрыве в Архангельской области сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) представили к государственным наградам. Об этом, как передает ТАСС, сообщил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков в Нижегородской области.

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«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации «Росатом», — сказал он. — Испытатели являются национальными героями».

По его словам, погибшие специалисты, которые были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в тяжелых условиях, представлены к государственным наградам.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа в Архангельской области в результате взрыва на военном полигоне погибли пять сотрудников государственной корпорации «Росатом». Трагедия произошла на полигоне вблизи Северодвинска.

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