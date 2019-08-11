Тамбов, 11 августа, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 11 августа, посетил рок-фестиваль «Чернозем», на площадке которого не только послушал музыку, но и рассказал о развитии событийного туризма, сохранении культурного наследия и пятилетии самого фестиваля, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. «Чернозем» проходит при поддержке администрации Тамбовской области и лично губернатора.

Tambov.gov.ru Пресс-конференция тамбовского губернатора Александра Никитина

Глава региона каждый год приезжает на «Чернозем», для него это тоже «душевное событие» — так позиционируют фестиваль организаторы, которые подчеркивают: без поддержки администрации области и лично Александра Никитина фестиваля бы не было. Пять лет назад состоялся старт нового проекта — формата, с которым регион ранее не был знаком.

«Тамбовщина — музыкальный, песенный край. И именно музыкальные традиции нашей области тогда, пять лет назад, побудили меня поддержать рок-фестиваль «Чернозем», — сказал Александр Никитин.

По его словам, первая поддержка была скорее на интуитивном уровне.

«Если говорить откровенно, на площадке фестиваля я нахожусь в первую очередь как рядовой житель области, а не как её руководитель, — подчеркнул глава региона. — И первое, что ощущалось и чувствуется сейчас, — это забота о зрителях. Порядок во всем, безопасность, возможность перекусить и даже переночевать, наличие бытовых условий, всем необходимых. Организаторы не ставят цель обогатиться за счет фестиваля… Это чувствуется, и это по-хорошему подкупает… Эта забота и эта искренность. И, конечно, отмечу душевность фестиваля, на которую претендовали с первого дня и которую здесь так ценят и поддерживают».

Глава региона также говорил о сложившейся концепции фестиваля, направлениях и перспективах дальнейшего его развития.

11 августа — завершающий день рок-фестиваля «Чернозем» — одного из крупнейших массовых мероприятий России, которое уже пятый год подряд проходит в Тамбове. В программе — выступления как новых коллективов, так и легендарных групп российского рока. В этом году в областном центре параллельно состоялся фестиваль «Песни над Ценой», и обе музыкальные площадки объединили около 45 тысяч жителей и гостей области.