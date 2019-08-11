Вашингтон, 11 августа, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Сотрудники телеканала ESPN сняли документальный фильм о выдающемся баскетболисте Деннисе Родмане, об 11 августа сообщает издание The Los Angeles Times.

Tuomas Venhola Деннис Родман

Премьера картины состоится 10 сентября 2019 года, лента выйдет в рамках проекта «30 событий за 30 лет» — серии документальных фильмов, посвященных ключевым события за указанный период.

Также баскетболист станем одним из героев документального сериала «Последний танец», посвященного истории американского города Чикаго 90-х годов. Его премьеру следует ожидать в 2020 году.

Напомним, баскетболист Деннис Родман прославился своей выдающейся игрой за различные клубы в NBA, спортсмен пять раз становился обладателем чемпионского перстня. В 2011 году был введен в Зал баскетбольной славы.