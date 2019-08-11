Москва, 11 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Лоббизм в статье профессора Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн бьет через край. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Navy.mil USS Michigan

«У меня к этой статье американского профессора двоякое отношение. Она, конечно, несвободна от лоббистского налета. Причем зачастую он бьет даже через край», — отметил Клинцевич.

Никто не сомневается, что военно-промышленный комплекс США, отличаясь отменным аппетитом, легко переварит новые многомиллиардные заказы — нужно только убедить американских налогоплательщиков, что подобная трата их денег отвечает жизненным интересам США, указал сенатор.

«Для этого автор прибегает к давно испытанному приему — запугиванию. Ну, а вывод вытекает сам собой: чтобы в морской войне с Россией силы США не были уничтожены в первые часы, Вашингтон должен пересмотреть свою стратегию, усиленно развивая подводные вооружения и новейшие беспилотники. Словом, готовьте деньги», — рассуждает он.

В то же время с одним из моментов статьи нельзя не согласиться, говорит парламентарий.

ВМС США действительно играют с огнем, проводя маневры своих кораблей там, где после Второй мировой войны осталось множеством мин. Малейшая случайность или неосторожность — и пожар можно не затушить, указал он.

«Но дело не только в минах. Кораблям США и НАТО у границ России вообще нечего делать», — сказал Клинцевич.

В статье для National Interest подчеркивается, что улучшить шансы США можно только в том случае, если Вашингтон пересмотрит свою стратегию и начнет усиленно развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.

США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку Вашингтон недооценивает риски таких маневров, говорится в статье.