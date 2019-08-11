Вашингтон, 11 августа, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Американский астроном из балтиморского университета Джона Хопкинса Томми Тенканен предложил математическое обоснование теории, согласно которой загадочная тёмная материя существовала ещё до Большого взрыва, а значит, ещё до рождения Вселенной. Об этом 7 августа сообщает журнал Physical Review Letters.

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В настоящее время ученые не могут объяснить, из чего состоит более 95 процентов массы Вселенной. В результате они предложили существование гипотетических «темных» форм материи и энергии, чтобы объяснить, почему Вселенная и через 13,8 млрд лет после Большого взрыва продолжает расширяться с ускорением. Темная материя составляет приблизительно 27 процентов массы Вселенной, тогда как темная энергия составляет 68 процентов. «Нормальное» вещество, то, что мы видим и наблюдаем, составляет менее 5 процентов. Никто до сих пор не обнаружил это вещество, ученые просто выдвинули гипотезу о его существовании из-за его очевидного гравитационного воздействия на нормальное вещество.

«Если бы темная материя была остатком Большого взрыва, то исследователи уже бы увидели прямой сигнал темной материи в различных экспериментах по физике элементарных частиц», — говорится в заявлении ученого.

В модели Тенканена объясняется, как темная материя могла возникнуть в «эпоху до Большого взрыва», известную как «космическая инфляция». Астрофизик надеется, что скоро астрономы увидят этот отпечаток в распределении галактик во Вселенной.

«Это состояние должно было оставить уникальный отпечаток на крупномасштабной структуре Вселенной, которая сформировалась намного позже Большого взрыва», — заключил он.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что физики из США предложили использовать переохлаждённую воду для обнаружения лёгких частиц тёмной материи. Об этом сообщается на сайте Американского физического сообщества.