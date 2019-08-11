Гарвард, США, 11 августа, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Учёные Гарвардского университета пришли к выводу, что изменение климата и чрезмерный вылов рыбы увеличивают нейротоксичность мяса морских хищников, которые часто употребляются человеком в пищу (тунец, треска и рыба-меч и другие). Об этом 7 августа сообщает Nature.

aes256 Тунец

Более трех миллиардов человек в мире употребляют морепродукты в пищу. При этом рыба является основным источником попадания метилртути — сильнодействующего нейротоксического вещества в организм человека, отмечают ученые. По данным специалистов, около 80% неорганической ртути, которая выбрасывается в атмосферу, затем откладывается в океане, где микроорганизмы превращаются её в метилртуть. В мясе хищных рыб концентрация метилртути уже в миллион раз превышает содержание токсина в окружающей среде. Метилртуть вызывает долговременный нейрокогнитивный дефицит у детей, который рассматривается как третья ключевая группа симптомов при шизофрении. Потери для общества в результате превышают 20 миллиардов долларов США.

В 2017 году вступила в силу Минаматская конвенция о ртути — первый глобальный договор о сокращении антропогенных выбросов ртути. Однако, по данным учёных, она не учитывает влияние происходящих изменений в морских экосистемах на бионакопление ртути. Так, под влиянием чрезмерного вылова рыб изменился рацион питания атлантической трески, что привело к увеличению концентрации метилртути в её мясе на 23% в период между 1970-ми и 2000-ми годами. Созданная учёными модель прогнозирует также увеличение концентрации метилртути в тканях атлантического голубого тунца на 56% из-за повышения температуры морской воды. И это несмотря на то, что концентрация метилртути в морской воде с 1990-х снижается.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные выразили обеспокоенность тем, что сельское хозяйство, в частности животноводство, ведет к развитию глобального потепления климата.