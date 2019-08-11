Москва, 11 августа, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» на своем поле разгромил «Урал» из Екатеринбурга в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 11 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:0.

superchango Стадион «РЖД Арена»

В составе поля голевыми действиями отметились Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.

Отметим, что после пяти матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Клуб «Урал» из Екатеринбурга, набравший семь баллов, находится на восьмой позиции.

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