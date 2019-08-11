Берн, 11 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Новый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), помимо призывов остановить вырубку лесов, также содержит рекомендации по ограничению употребления мяса в целях предотвращения глобального потепления. Об этом 8 августа сообщает Nature.

Matthias Zomer Коровы

«Было бы действительно полезно как для климата, так и для здоровья человека, если бы люди во многих богатых странах потребляли меньше мяса и, если бы, политика создала соответствующие стимулы для этого», — заявил сопредседатель рабочей группы МГЭИК эколог Ханс-Отто Пёртнер.

Авторами доклада являются более 100 экспертов, около половины из которых из развивающихся стран. По их данным, невозможно будет остановить сдерживание выбросов парниковых газов и как следствие глобальное потепление без резких изменений в глобальном землепользовании, сельском хозяйстве и рационе питания человека. Сельское хозяйство производит почти четверть парниковых газов, а крупный рогатый скот особенно интенсивен в выбросах. Коровы в ходе своей жизнедеятельности производят большое количество метана, который является парниковым газом.

При этом для создания пастбищ в странах Южной Америки происходит масштабная вырубка тропических лесов, которые являются огромным поглотителем углерода, что способствует охлаждению глобальной температуры. Однако, текущая политика Бразилии по вырубке лесов может превратить большую часть Амазонии в пустыню, в результате чего в течение 30−50 лет в атмосферу может быть выделено более 50 миллиардов тонн углерода. Согласно докладу МГЭИК, изменения в рационе питание, снижение спроса на мясо сможет к 2050 году освободить миллионы квадратных километров земли от эксплуатации пастбищами, что сократит глобальные выбросы CO2 на восемь миллиардов тонн в год.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Бернского университета, изучавшие характер изменения климата на Земле с древних времён, пришли к выводу, что нынешнее глобальное потепление является беспрецедентным — его темпы за последние две тысячи лет не были столь высокими, как за последние 100 лет индустриальной эпохи.