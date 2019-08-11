Вашингтон, 11 августа, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Власти США, которые регулярно проводят военные учения Украины и НАТО у границ Российской Федерации, недооценивают риски таких маневров. Об этом говорится в статье профессора Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайла Голдстайна, обнародованной в издании The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

Эксперт напомнил, что тысячи мин со времен Второй мировой войны до сих пор «хранятся» в Азовском и Черном морях. По его словам, корабль Североатлантического альянса, подорвавшийся на одной из таких мин, может спровоцировать военный конфликт между США и Россией.

«Нетрудно представить себе войну США и РФ», — говорится в материале.

При этом автор статьи отмечает, что в первые же часы военного конфликта силы НАТО в Черном море, которые обладают некоторой политической ценностью на «нулевом этапе», будут уничтожены российскими ракетными комплексами, дизельными подлодками, катерами и авиацией.

По его словам, авианосцы ВМС США по конвенции Монтре не могут войти в Черное море, и это к лучшему, так как в противном случае были бы потоплены и они.

Автор материала добавил, что если власти США начнут усиленно развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники, тогда ситуация может поменяться в лучшую сторону.