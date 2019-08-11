Вашингтон, 11 августа, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Брэд Питт заявил о том, что хотел бы сняться в картине Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», об этом 11 августа он рассказал изданию Heatworld.

Instagram.com/bradpittoficial Брэд Питт

«Я сразу вспомнил о фильме «Последнее танго в Париже» , — ответил актер на вопрос издания о фильме, в котором он бы хотел сыграть.

Питт отвечал на вопросы интервьюера вместе с актрисой Марго Робби, с которой он работал над фильмом Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Коллега актера, как оказалось, даже не слышала об этом фильме.

Напомним, фильм Квентина Тарантинов «Однажды… в Голливуде» вышел в отечественный проката в четверг 8 августа. Лента за первый день собрала больше, чем другие картины американского кинорежиссера за аналогичный период в России.